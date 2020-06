War Mark Cuevas etwa untreu? Der 24-Jährige lernte in der Neflix-Show Liebe macht blind Jessica Batten kennen. Während er sich in sie verliebte, war sie sich ihrer Gefühle zu dem zehn Jahre jüngeren Mann nie wirklich sicher. Während der Sendung versuchten sie dennoch, eine Beziehung aufzubauen, sie ließ ihn am Ende jedoch vor dem Altar stehen. Jetzt behauptet Jessica, Mark habe sie während der Produktion betrogen.

Diese überraschenden News verkündetete sie via Instagram. Unter einem Pärchenbild der beiden auf der Seite eines Medienmagazins hatte ein Fan schwere Vorwürfe gegen Mark erhoben. Sie behauptete, er habe mit mehreren Frauen aus dem Fitnessstudio geschlafen, in dem er zu dieser Zeit trainierte. Wirklich überrascht schien seine Ex darüber allerdings nicht zu sein: "Wow, das ist neu für mich, ich wusste nur von einer", schrieb sie ehrlich zu dem Kommentar.

Nach dem Liebes-Aus mit der Blondine fing der Bartträger an, eine andere Kollegin aus der Kuppelshow zu daten. Er traf sich mit Lauren Chamblin, genannt "LC". Doch auch hier soll er die Finger nicht bei sich gelassen haben. Auf dem online Portal Reddit schrieb eine Userin, dass eine Kollegin einer guten Freundin mit Mark zusammen sei, samt Beweisfoto. "Das ist komisch, denn ich lebe in Atlanta und bin seit Mai mit Mark zusammen. Ich habe mich aber gerade definitiv von Mark getrennt – also danke, dass du das gepostet hast", kommentierte Lauren daraufhin.

Anzeige

Netflix Jessica in einer der Dating-Kabinen

Anzeige

Instagram / markanthonycuevas_ Mark Cuevas, Ex-"Liebe macht blind"-Star

Anzeige

Instagram / 123laurenc Lauren Chamblin im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de