Nach drei Jahren Ehe: Mark Cuevas und Aubrey sind getrennt

Mark Cuevas und Aubrey Rainey haben nach drei Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Das verkündet der ehemalige Love Is Blind-Star am Samstag auf Instagram und erklärt, dass die Entscheidung nach reiflicher Überlegung gefallen sei. Wichtig sei beiden vor allem das Wohlergehen ihrer beiden Söhne Ace und Axton, die sie gemeinsam großziehen wollen. Doch fast noch interessanter ist Aubreys Reaktion auf den Social-Media-Post: Sie kommentiert Marks Statement mit den Worten: "Das ist neu für mich" und deutet damit an, nichts von der Trennung gewusst zu haben.

Mark betont in einem Interview mit People allerdings, dass er bei der Bekanntgabe nicht auf ein Drama abziele, sondern vielmehr für ein friedliches Umfeld sorgen wolle – besonders für ihre Kinder. Er erklärt weiter, dass jede Beziehung Herausforderungen mit sich bringe und die Trennung der beste Weg sei, um beiden Partnern Raum für persönliches Wachstum zu geben. Während er um Privatsphäre bittet, teilt Aubrey auf Social Media Einblicke in ihren Alltag mit den zwei Jungen. "Das Leben stoppt nicht, auch wenn deine Welt zusammenbricht", schreibt sie zu einem Bild, das sie und die Kinder zeigt.

Das Paar, das im September 2022 in Ohio seine Traumhochzeit mit Familie und Freunden feierte, hatte stets Wert darauf gelegt, ihre Kinder in besondere Momente einzubinden. Sogar bei der Hochzeit spielten Ace und Axton eine prominente Rolle als Ringträger. Mark war bereits aus der Netflix-Show "Love is Blind" bekannt, in der er in der ersten Staffel vor den Traualtar trat. Doch erst mit Aubrey fand er nach der Show sein privates Glück – eine Beziehung, die schon 2020 mit der Verlobung begann und von der gemeinsamen Gründung einer Familie gekrönt wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / markanthonycuevas_ Mark und Aubrey Cuevas im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / markanthonycuevas_ Mark und Aubrey Cuevas mit ihrem Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige