Ist das Liebesaus schon verarbeitet? Es war eine ziemliche Überraschung: Im Herbst vergangenen Jahres gaben Manuel Cortez (41) und Miyabi Kawai (46) bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Über 14 Jahre waren die beiden ein Paar, letztendlich hätten sie sich aber doch auseinandergelebt. Dass die Phase nach der Trennung keine leichte war, beteuerten der Schauspieler und die Designerin mehrfach in Interviews. Aber wie kommen sie nun – gut neun Monate später – mit dem Beziehungsende zurecht?

Keine Spur von verletzten Gefühlen! Im Interview mit RTL gab Miyabi nun ein Update – und wirkte dabei vollkommen gelassen: "In der Phase, in der wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, hatten wir schon sehr viel aufgearbeitet", erklärte sie. Der Schritt in die Schlagzeilen habe sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so aufwühlen können. Böses Blut fließt bei dem einstigen Traumduo nach wie vor nicht – ihre Beziehung hat sich vielmehr verändert, wie Miyabi weiter preisgibt: "Ich meine wir waren fast 15 Jahre ein Paar. Wir sind uns als Menschen nicht unwichtig. Aber als Liebende, das gibt es nicht mehr."

Manuel gab bereits vor einigen Wochen bekannt, nun wieder auf der Pirsch zu sein. Auch auf Tinder soll er sich laut RTL mal umgeschaut haben. "Dass er sich da ausprobiert... Soll er machen", kommentierte die Brünette die Neu-Datingversuche des Verliebt in Berlin-Stars. "Ich glaube, er findet im Bestfall eine Partnerin im realen Leben und das wünsche ich ihm von Herzen", beteuerte die 46-Jährige.

Anzeige

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawai im Juni 2020

Anzeige

Mischke,Andre/ ActionPress Miyabi Kawai und Manuel Cortez bei der Fashion Week 2019

Anzeige

Instagram / dercortez Manuel Cortez, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de