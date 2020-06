Aleksandar Petrovic (29) und Juliano widmen sich einem neuen Projekt. Der ehemalige Love Island-Kandidat und der Personal Trainer nahmen zeitgleich an der Kuppelshow Are You The One? teil. Am Ende der Show hatte zwar keiner der beiden Muskelmänner die große Liebe gefunden, aber dafür haben die zwei sich miteinander angefreundet. Jetzt wollen die Kumpels sogar zusammenarbeiten: Sie produzieren gemeinsam eine eigene Internetserie.

Im Gespräch mit Promiflash verrieten Aleks und Juliano Details über ihre Webshow "AJ Adventures". Die Sendung sei ein Meilenstein im deutschen Trash-TV: "Juliano und ich denken, dass eine ähnliche Show wie 'Jersey Shore' aus dem amerikanischen TV, hier in Deutschland fehlt", erklärt er weiter. Das deutsche Fernsehen hänge dem Amerikanischen bei vielen Trends einige Jahre hinterher, daher sei es für die beiden die optimale Möglichkeit, sich mit einer eigenen Produktion in dieser Nische zu positionieren.

Die Idee zur Zusammenarbeit besiegelten die Jungs bereits bei "Are You The One?" – was genau sie machen wollen, hatten sie erst nach der Show beschlossen. Das Logo "AJ" hätten sie schon in der Villa visualisiert und sich sogar in die Hinterköpfe einrasiert. Mittlerweile gibt es bereits einen ersten Trailer , in dem man sieht, auf was sich die Fans freuen können – und zwar auf viele bekannte Gesichter. Neben Amira Wirth (23), Jade Übach (26) und Gianni Schmidt, wird auch Pia Peukmann teil des Formats.

