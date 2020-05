Endlich steht Ariana Grande (26) offen zu ihrer Liebe! Die Musikerin sorgt seit Monaten wieder für Liebes-Gerüchte. Auf Social Media teilt sie immer wieder verdächtig innige Aufnahmen mit einem Mann an ihrer Seite – ihr Partner soll Immobilienmakler Dalton Gomez sein. Bislang schwieg die "Thank U, Next"-Interpretin zu den Pärchen-Spekulationen. Doch nun stellt die Beauty offiziell den 27-Jährigen der ganzen Welt als ihren Freund vor!

Im neusten Musikvideo der Beauty zu "Stuck with U", das sie zusammen mit Justin Bieber (26) aufgenommen hat, veröffentlichte die Brünette private Heimvideos aus der Isolation. Und in einem diesem Clips tanzt Ari innig mit einem jungen Mann, der einen Hoodie trägt und kuschelt sich anschließend innig an ihn. Als die Kamera etwas herauszoomt, ist der Unbekannte dann auch zu erkennen: Es ist tatsächlich Dalton Gomez, mit dem die Beauty kuschelt. Wie nah sich die beiden schon stehen, bewies Aris Angebeteter mit einer zuckersüßen Geste – er küsste das ehemalige Disney-Sternchen liebevoll auf die Stirn.

Doch warum hat Ariana ihre Liebe bislang so privat gehalten? Nach ihren öffentlichen Flops um Pete Davidson (26) oder Mac Miller (✝26) hat sie für sich beschlossen, Beziehungsdetails eher für sich zu behalten: "Besondere und persönliche Dinge, die dich glücklich machen im Internet zu teilen, kann sehr traumatisch werden", erklärte sie auf Instagram.

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Movie Awards 2016

Getty Images Ariana Grande auf einem Event in New York



