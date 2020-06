Läuft da wieder was zwischen Nico Schwanz (42) und Julia Prokopy (25)? Im vergangenen Oktober hatten das Männermodel und die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin ihre Beziehung öffentlich gemacht. Obwohl die beiden ziemlich glücklich schienen und sich regelmäßig total verliebt im Netz zeigten, überraschten sie im Mai mit ihrer Trennung. Jetzt sind sich Fans allerdings sicher: Nico und Julia müssen wieder ein Paar sein!

Die Follower hatten in den letzten Tagen ein besonders wachsames Auge auf die Instagram-Accounts der Stars geworfen und etwas Auffälliges festgestellt: Sowohl die Blondine als auch der 42-Jährige posteten die gleichen Bilder und Videos in ihren Storys. Offenbar verbringen der Fernsehdarsteller und die Stewardess gemeinsame Tage beim Camping am Tegernsee. Der jeweils andere ist in den Aufnahmen jedoch nicht zu sehen.

Doch nicht nur das: Nach dem Liebes-Aus hatte Julia gemeinsame Pärchenbilder von ihrem Profil gelöscht. Doch jetzt hat die Beauty die Fotos anscheinend wieder hochgeladen, denn auf Social Media sind wieder einige Aufnahmen der beiden zu finden. Auch auf seiner Seite findet die Community einige Beziehungs-Pics. Was meint ihr, sind die beiden wieder zusammen? Stimmt ab!

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy und Nico Schwanz

Friedrich,Jürgen/ ActionPress Julia Prokopy und Nico Schwanz

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Julia Prokopy und Nico Schwanz beim RTL-Spendenmarathon



