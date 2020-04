Heiß, heißer, Kylie Jenner (22)? Der Keeping up with the Kardashians-Star ist seit Jahren dafür bekannt, nicht mit seinen Reizen zu geizen. So präsentiert sich die jüngste Kardashian-Jenner-Schwester ihrer Community gern in knappen Outfits oder auch im Bikini. Doch nun überrascht die Mutter der kleinen Stormi Webster (2) mit einem besonders sexy Auftritt im Netz: In einem megaknappen Zweiteiler rekelt sich Kylie in der Sonne!

Via Instagram schickt die 22-Jährige ihren Fans jetzt ganz besonders sonnige Grüße aus ihrer Luxusvilla. In einem kurzen Clip posiert der Reality-Star ziemlich entspannt auf einer Liege und nebelt sich mit etwas Sonnenöl ein. "Es wird ganz schön heiß hier draußen", kommentiert die Ex-Freundin von Travis Scott (29) ihren Beitrag. Ihre Follower sind wegen dieser Aufnahme ziemlich aus dem Häuschen. "So heiß, oh meine Güte" oder "Wow", kommentieren unter anderem zwei Nutzer Kylies Post.

Dass die Beauty aber auch ganz anders kann, hat sie erst vor wenigen Tagen bewiesen. In einem Insta-Video zeigte sich die Tochter von Momager Kris Jenner (64) von ihrer natürlichen Seite. Ganz ohne Make-up und mit reichlich Sommersprossen im Gesicht machte die erfolgreiche Kosmetikunternehmerin Werbung für ihre neuen Produkte.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2020



