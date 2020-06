Möchte Diana June bald wieder schwanger werden? Im vergangenen Januar brachte die Influencerin ihren Sohn Adrian zur Welt. Und damit ging für sie ein Traum endlich in Erfüllung, denn vor etwas mehr als einem Jahr verlor die YouTuberin ihren erstgeborenen Sohn kurz nach dessen Geburt. Klar ist für die Netz-Bekanntheit, dass Adrian irgendwann mindestens einen kleinen Spielgefährten kriegen soll. Im Promiflash-Interview verriet Diana jetzt, wann sie wieder einen Babybauch haben möchte!

"Ich will auf jeden Fall ganz viele Kinder. Wenn ich Adrian angucke, denke ich mir so: 'Davon bräuchte ich jetzt noch drei, vier Stück.' Trotzdem könnte ich mir nicht vorstellen, jetzt direkt wieder schwanger zu werden", ist sich die 27-Jährige gegenüber Promiflash sicher. Diana merke, dass ihr Körper müde ist und dass sie jetzt ein wenig Zeit brauche. Und zwar auch, um ihrem Adrian die volle Aufmerksamkeit zu schenken. "Wobei ich aber auch mehrere Kinder möchte, im beste Fall fünf", stellt sie schließlich klar.

Aus den Augen verlieren wolle die junge Mutter die Familienplanung also auch nicht. Fest stehe für sie jedoch, dass 2020 für eine weitere Schwangerschaft einfach zu früh wäre: "Vielleicht noch ein Jährchen oder zwei, ich lasse das alles auf mich zukommen, aber nicht in diesem Jahr." Vielleicht werde sie ihre Fans also im kommenden Jahr wieder mit einer Baby-Kugel überraschen, lässt sie sich abschließend im Interview offen.

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian im Juni 2020

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June, Influencerin

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Sohn Adrian



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de