Die siebte Staffel von Sing meinen Song neigt sich dem Ende zu! Das Format sorgte in den vergangenen Wochen für eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle bei den Zuschauern: Emotionale Auftritte von MoTrip (32), Michael Patrick Kelly (42) und Co. entlockten dem einen oder anderen sogar Tränen, brachten das Publikum jedoch auch zum Lachen. Am Dienstag kommt die letzte Episode – und in der werden die "Sing meinen Song"-Stars gemeinsam diese Duette performen!

Setzt die Duo-Folge der erfolgreichen Staffel noch einmal das Krönchen auf? Die Teams versprechen zumindest eine Menge Unterhaltung: Wie RTL berichtet, wird Lea (27) gemeinsam mit Jan Plewka (49) ihren Song "Monster" darbieten, an der Seite von Paddy performt sie hingegen "Friends R Family". Jan selbst singt zudem mit Nico Santos (27) "Wir werden uns wiedersehen" und seinen Megahit "Von Ewigkeit zu Ewigkeit" zusammen mit MoTrip. Der Rapper steht aber auch mit Max Giesinger (31) auf der Bühne – und zwar mit seiner Erfolgs-Single "So wie du bist". Max hingegen wird des Weiteren seinen Song "Für immer" mit Lea zum Besten geben. Und Ilse DeLange (43)? Die singt mit Nico seinen Track "Rooftop" und mit Paddy ihr eigenes Lied "Love Goes On".

Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgte in der aktuellen Season Paddy: In der MoTrip-Woche performte der gebürtige Ire dessen Hit "Embryo", in dem es um die Abtreibung geht, die MoTrips Freundin hatte. Besonders bei dem Rapper selbst flossen die Tränen: "In dem Moment hatte ich nur Schmerzen und hatte diese Gedanken: 'Hey muss das grade sein? Das tut so weh, bitte hör auf'!", schilderte der Songwriter die Situation später.

