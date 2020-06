Stellt die diesjährige Staffel von Sing meinen Song – Das Tauschkonzert ihre Vorgänger etwa komplett in den Schatten? Zum siebten Mal flimmerte die Vox-Musiksendung nun schon über die Bildschirme der Nation und fand am Dienstag einen krönenden und vor allem bewegenden Abschluss. Den Fans fällt das Ende ihrer Lieblingsshow ziemlich schwer: Im Netz überschütten sie Gastgeber Paddy Kelly (42) und seine prominenten Gäste mit unendlich viel Lob!

Den Zuschauern scheint die Besetzung rund um das einstige Kelly Family-Mitglied besser denn je gefallen zu haben. "Extrem sympathische Staffel. Man konnte merken, dass die Chemie stimmt" und "Kann's nicht noch eine Staffel mit der momentanen Gruppe geben? Finde die alle so derbe sympathisch und bodenständig", lauten nur zwei der unzähligen Twitter-Reaktionen. Vor allem MoTrip (32) und Ilse DeLange (43) sorgten beim Publikum für echte Überraschungsmomente: "Ich habe beide vorher kaum bis nie gehört und jetzt durchgehend", bejubelt ein User den Rapper sowie die Sängerin.

Für Rührung sorgten auch Lea (27) und Nico Santos (27): Die zwei Künstler verstanden sich im Laufe des Formats so blendend, dass das Publikum bei den beiden Potenzial zum Traumpaar gesehen hat. "Wir sind nur gute Freunde. Also an alle Mädels da draußen: Keine Sorge!", stellte die "Leiser"-Interpretin jedoch klar.

TVNOW / Markus Hertrich Ilse DeLange und MoTrip bei "Sing meinen Song"

TVNOW / Markus Hertrich Der Cast von "Sing meinen Song" 2020

TVNOW / Markus Hertrich Lea und Nico Santos bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"



