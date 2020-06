Jürgen Drews (75) tauscht die Feiermeile gegen den heimischen Garten! Eigentlich hätte vor einigen Wochen die Saison am Ballermann auf Mallorca und andernorts begonnen – doch leider müssen die Clubs aufgrund der aktuellen Lage geschlossen bleiben. Viele Jahre lang hat der Schlagersänger seine Sommer auf der Party-Insel verbracht, weshalb diese Zeit nun eine ganz neue Erfahrung für ihn und seine Ramona (46) bereithält. Das Paar hat zum Beispiel endlich mal die Möglichkeit, eine Art Sommerurlaub zu machen!

In einem Beitrag für Bild schrieb der "Ein Bett im Kornfeld"-Interpret über die erste Sommerzeit seit Langem, die er nicht auf den Bühnen des Bierkönigs oder der ShowArena verbringt. "Ich kannte das bisher gar nicht, so lange zu Hause zu sein", begann Jürgen seine Erzählung. Anstatt eines vollen Terminkalenders wartet nun der Garten auf den 75-Jährigen: "Der ist ziemlich groß und war an einigen Ecken ganz schön verwildert. Jetzt hab’ ich da wieder Blumen gepflanzt und die Terrasse mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht." Ansonsten genießen seine Frau und er die Zeit zu zweit. So viele gemeinsame Wochenenden sollen die beiden so gut wie noch nie gehabt haben, da der Ballermann-Star immer nur unterwegs war.

Ganz ohne seine Arbeit kann Jürgen dann aber doch nicht. Wie er in dem Artikel außerdem mitteilte, produziere er gerade in seinem Heim-Tonstudio eine neue Platte. Das Jubiläums-Best-of-Album soll im Oktober dieses Jahres erscheinen: "Ich glaube, es wird richtig gut – weil meine Ohren so ausgeruht sind."

Anzeige

Instagram / juergen.drews Jürgen Drews im Februar 2020

Anzeige

Instagram/juergen.drews Jürgen Drews, März 2020

Anzeige

Instagram/juergen.drews Jürgen Drews, Januar 2020

Seid ihr gespannt auf das Album von Jürgen? Oh ja, sehr! Nein, irgendwie nicht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de