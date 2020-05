Sie sind so verliebt wie am ersten Tag – die Rede ist von Jürgen (75) und Ramona Drews (46)! Mittlerweile sind der Schlagersänger und seine Frau fast 30 Jahre ein Paar. 2019 feierten die zwei sogar ein ganz besonderes Liebes-Jubiläum: ihre Silberhochzeit. Nach all den gemeinsamen Jahren sind die beiden immer noch über beide Ohren verknallt, wie ihre Tochter Joelina (24) jetzt Promiflash verrät.

"Meine Eltern sind, was die Liebe angeht, ein absolutes Vorbild für mich. Ich bewundere das so, dass sie nach wie vor, obwohl sie fast 30 Jahre zusammen sind, noch so in love sind", schwärmt die Sängerin im Interview mit Promiflash. Das sei auch nicht einfach nur für die Kameras inszeniert, Jürgen und Ramona würden sich auch zu Hause wie verknallte Teenager verhalten. "Mein Papa sagt meiner Mama ständig, wie toll er sie findet und wie verliebt er ist. Er schreibt ihr Briefchen und schenkt ihr immer mal wieder Blumen. Sowas wünsche ich mir auch für die Zukunft", so die 24-Jährige.

Wer weiß, was die Zukunft für Joelina so bereithält – doch hat die hübsche Musikerin eigentlich überhaupt einen Partner? "Darüber spreche ich nicht", gibt sich die Wahlberlinerin geheimnisvoll.

Getty Images Ramona, Jürgen und Joelina Drews im Januar 2011 in Berlin

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Jürgen Drews mit seiner Tochter Joelina un seiner Frau Ramona

Instagram / joedybeats Joelina Drews im April 2020



