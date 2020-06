War das Rätselraten eigentlich schon in Folge eins vorbei? In der Sat.1-Show The Mole kämpften ursprünglich zehn Kandidaten um einen Jackpot in Höhe von bis zu 100.000 Euro – dabei gab es einen Haken: Ein Verräter versteckte sich unter den Teilnehmern und machte der Gruppe das Leben schwer. Nach acht nervenaufreibenden Folgen wurde der Maulwurf im großen Finale enttarnt: Colleen Schneider war die Saboteurin. Doch hätten die anderen Kandidaten bereits in Folge eins erkennen können, dass Colleen der trügerische "Mole" ist?

Bei der Lama-Challenge in Folge eins mussten die Kandidaten auf einer entlegenen Ranch Lamas mit einem Lasso einfangen. Hierbei war jedes Tier mit einem anderen Geldbetrag dotiert. Allerdings befanden sich darunter auch zwei Lamas, die den Gewinn der Teilnehmer schrumpfen ließen. Für dieses Spiel ließ sich Colleen in eine Schlüsselposition wählen, in der sie der Gruppe per Funkgerät die richtigen Tiere beschreiben musste. "Guck jetzt mal nach einem mit weißem Kopf, Fleck am Auge in schwarz und braunem Fell", schilderte sie damals ziemlich oberflächlich. Im Nachhinein ist klar: Colleen hat das Spiel sabotiert. Doch hat sich die hübsche Studentin der Psychologie rückblickend nicht viel zu offensichtlich verhalten? Mit ihren ungenauen Beschreibungen sorgte sie nicht nur für Verwirrung bei den anderen Teilnehmern – sie versuchte auch, ordentlich Zeit zu schinden. Ihr Plan ging teilweise auf, denn aufgrund ihrer Ansagen verloren die Kandidaten bei dieser Challenge Geld.

Nach ihrem Outing im Finale von "The Mole" ließ Colleen noch einmal einige Momente der Show Revue passieren. Hierbei erinnerte sie sich ebenfalls an das Spiel mit den Tieren. "Bei der zweiten Aufgabe habe ich mich als die Beschreibende wählen lassen, deswegen war es einfach, zu sabotieren, und ich habe ihnen die falschen Lamas beschrieben", erklärte sie die Sabotage.

