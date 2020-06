Haben Krimi-Fans bald allen Grund zur Freude? Seit einigen Tagen läuft die dritte Staffel des Erfolgs-Hits "The Sinner" auf Netflix. In jeder Staffel geht es um einen neuen mysteriösen Fall, der gelöst werden will. Neben immer wechselnden Schauspielern ist die einzige Konstante Detective Harry Ambrose, gespielt von Bill Pullman (66). Jetzt wurde bestätigt, ob weitere Episoden des Dramas geplant sind…

Die einfache Antwort lautet: Ja, es ist eine vierte Staffel geplant! Laut dem Hello Magazine will USA Network die Sendung um weitere Folgen erweitern. Genaues über die Geschichte wird nicht verraten, doch in einer Erklärung heißt es: "In Staffel 4 freuen wir uns, noch tiefer in die Psyche von Bill Pullmans geliebtem Detective-Ambrose-Charakter einzutauchen, während wir unserem Publikum ein völlig neues, mysteriöses Geheimnis vorstellen."

In den aktuellen zehn Folgen gibt es neben dem 66-Jährigen noch ein anderes bekanntes Gesicht. Matt Bomer (42) schlüpft in die Rolle des Jamie Burns, einen der Männer, der in einen kuriosen Autounfall verwickelt ist. Der Hollywood-Hottie dürfte vielen noch aus der Serie "White Collar" sowie an der Seite von Channing Tatum (40) in Magic Mike in Erinnerung geblieben sein.

Anzeige

Getty Images Bill Pullman und Matt Bomer

Anzeige

Getty Images Die Stars der dritten Staffel von "The Sinner"

Anzeige

Getty Images Bill Pullman, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de