Kennt er etwa auch das perfekte Rezept für ewige Liebe? Der Brite Jamie Oliver (45) wurde als Koch im Fernsehen zum Star. Er hat nicht nur etliche eigene Sendungen und ist Gastronom, sondern veröffentlichte auch diverse Kochbücher. Dabei war seine langjährige Ehefrau Jools Oliver immer an seiner Seite. Bereits im Jugendalter lernten sich die beiden kennen und sind seitdem unzertrennlich. Im Juni konnten sie bereits ihren 20. Hochzeitstag feiern. Doch was ist das Geheimnis ihrer Liebe?

Vor allem seien Jamie und Jools schon immer so richtig verrückt nacheinander gewesen, berichtet Mirror. Doch ist das bereits genügend Würze für die perfekte Ehe? "Ihre Familie ist für die beiden die Welt. Das ist es, was sie als Paar wirklich besonders macht", meinte die Beziehungspsychologin Emma Kenny. Also sind die fünf gemeinsamen Kinder offenbar die wichtigsten Zutaten. Neben ihren zwei Töchtern Daisy Boo und Poppy Honey gehören auch Buddy Bear, Petal Blossom und River Rocket zu der Rasselbande. "Für eine Frau gibt es nichts Attraktiveres, als einen Partner, der sich voll in das Familienleben einbringt", wusste die Psychologin.

Doch damit nicht genug: Nach 20 gemeinsamen Ehejahren möchten Jamie und Jools jetzt ihr Jawort erneuern. Doch auch hierbei nahm das Paar Rücksicht auf ihren Nachwuchs. "Es ist die Gelegenheit, alle zusammen zu trommeln – einfach nur, um Danke sagen zu können", erklärte Jamie gegenüber People.

