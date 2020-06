Überschreitet diese Influencerin eine moralische Grenze? Erst vor ein paar Wochen bekam Familie Büchner tierischen Zuwachs: Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Danni Büchner (42) teilte ihren Fans Anfang Juni mit, ein kleines Katzenbaby gefunden zu haben. Die Fünffach-Mutter adoptierte den Vierbeiner daraufhin und musste schließlich im Netz verkünden, dass das flauschige Haustier überraschend gestorben sei. Jetzt hagelte es ordentlich Kritik, denn in diese traurige Botschaft integrierte Danni eine Werbeanzeige!

Auf ihrem Instagram-Account nahm die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Abschied von dem kleinen Romeo. "Uns geht es allen nicht ganz so gut, logischerweise", verriet die 42-Jährige ihrer Community und fügte hinzu: "Manchmal weiß man auch gar nicht, was man zu einigen Dingen sagen soll." Doch im Anschluss an diese traurigen Neuigkeiten beginnt Danni, Werbung für einen Shake zu machen. "Bei uns ist es über 30 Grad, es ist megaheiß. Ich habe gar keinen Hunger, aber ich möchte meinen Körper trotzdem gut versorgen, mit Nährstoffen und Energie", erklärte sie ihren Fans. Dabei lächelte sie in die Kamera und blendete auch direkt einen Rabattcode ein. Nur einen Post später ist von Dannis Trauer also kaum noch etwas zu sehen.

Bei den Fans stieß dieses Verhalten auf harsche Kritik. "Eine Sekunde später machte sie Werbung für Abzock-Shakes. Das lindert die Trauer hoffentlich" und "Erst in ihrer Story einen auf 'traurig' machen und dann direkt Werbung reinhauen. Die Frau liebt es doch, sich zu vermarkten", lauteten nur zwei von zahlreichen Kommentaren. Was ist eure Meinung zu Dannis Posts: Findet ihr die integrierte Werbung geschmacklos? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / dannibuechner Das Katzenbaby von Familie Büchner, Juni 2020

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Bekanntheit

Wie steht ihr zu Dannis Verhalten nach dem Tod des Kätzchens auf Social Media? In meinen Augen ist das total geschmacklos! Naja, ich finde das eigentlich nicht verwerflich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de