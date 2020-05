Demi Moore (57) ist stolze Mutter von drei mittlerweile erwachsenen Töchtern: Rumer (31), Scout (28) und Tallulah Willis (26) erblickten während Demis Ehe mit Schauspielkollege Bruce Willis (65) das Licht der Welt und stehen mittlerweile selbst in der Öffentlichkeit. So kommt es gar nicht so selten vor, dass die Mädels auch mal ihre Mama auf den einen oder anderen roten Teppich begleiten und dabei jedes Mal beweisen, wie gut das familiäre Verhältnis zwischen ihnen ist. Doch das war längst nicht immer so: Nesthäkchen Tallulah gab bekannt, dass sie jahrelang kein einziges Wort mit ihrer berühmten Mama gesprochen hat!

Auf diese Zeit blickte die 26-Jährige nun in einem Instagram-Posting zum Muttertag zurück: "Ich habe fast drei Jahre lang nicht mit meiner Mutter gesprochen und während dieser Zeit hätte mich dieser Tag von kleinen Stücken zu absolutem Staub zerfallen lassen", offenbarte sie zu einem Foto von sich und ihrer Mutter. Nun hat sie mit dem Datum nicht mehr das geringste Problem – schließlich habe sie über die Jahre gelernt, zu reflektieren und zu vergeben. "Wenn ihr mich persönlich kennt, wisst ihr auch, wie große ihre Präsenz mittlerweile in meinem Leben ist. Ich frage mich oft, was wir für eine Verbindung hätten, wenn ich eine 26-jährige Demi treffen könnte. Ich denke, wir würden eine Menge miteinander lachen", schrieb sie und stellte so klar, dass zwischen ihr und ihrer Mama wieder alles in bester Ordnung ist.

Doch was führte zu dem zerrütteten Verhältnis? Demi litt lange Zeit unter einer Alkohol- und Drogensucht. Ende 2019 erklärte Tallulah in einem Interview, dass sie in dieser Zeit regelrechte Angst vor ihrer Mutter gehabt habe. Auch die Liaison der heute 57-Jährigen mit Ashton Kutcher (42) zwischen 2005 und 2013 sei ein Tiefpunkt in der Mutter-Tochter-Beziehung gewesen. Ihre drei Töchter fühlten sich währenddessen von ihr vernachlässigt.

Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis im Mai 2020

Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis und Demi Moore im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Rumer und Tallulah Willis mit Ashton Kutcher und Demi Moore 2007



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de