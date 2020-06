Elena Miras (28) lässt sich von Hatern nicht unterkriegen! Die schöne Reality-TV-Darstellerin und ihr Liebster Mike Heiter (28) haben ihren Fans am Wochenende tolle Neuigkeiten mitgeteilt: Sie werden die Moderatoren des neuen TVNow-Formats "Just Tattoo Of Us", in der diverse Kandidaten Tätowierungen komplett ohne Einschränkungen für eine ihnen nahestehende Person aussuchen dürfen. Während die Mutter einer Tochter viel Zuspruch von ihrer Community erhält, wird sie von einigen Netz-Trollen aber auch hart angegangen. Nun reagierte Elena – allerdings mit einer Küsschen-Offensive!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die ehemalige Love Island-Gewinnerin vom Set bei ihren Followern. Neben dem Ausdruck ihrer Freude über die neue Aufgabe widmete sie den missgünstigen Vertretern einige sarkastische Zeilen: "Vielen Dank für diese tollen Nachrichten. Natürlich gibt es auch die, die negativ sind und die einem gar nichts gönnen. Dankeschön", sprach Elena die Hater provokativ an. Und anstatt eines Mittelfingers warf die 28-Jährige den Kritikern einen Kussmund zu.

Doch wie viele Unterstützer von Elena und Mike wollen sich ihre Moderationspremiere eigentlich ansehen? In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 29. Juni, 09:42 Uhr, 2704 Teilnehmer) zeigten sich immerhin 35,0 Prozent der User begeistert von der Show-Ankündigung. Sie sind der Überzeugung, dass das Format vor allem durch Elena und Mike spitze werden wird. Allerdings machten auch 65,0 Prozent deutlich, dass sie keine Lust auf "Just Tattoo Of Us" haben.

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Star

TVNOW / Stefan Gregorowius Elena Miras und Mike Heiter, Moderatoren von "Just Tattoo Of Us"

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

Was haltet ihr von Elenas Küsschen-Offensive an ihre Hater? Richtig so! Irgendwie blöd... Abstimmen Ergebnis anzeigen



