Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) kommen zurück ins Fernsehen! Seit über zwei Jahren sind die beiden Love Island-Bekanntheiten bereits ein Paar. Dass sie die Zuschauer super unterhalten können, bewiesen sie bereits im vergangenen Jahr bei Das Sommerhaus der Stars. Zwar stritten die Eltern einer Tochter sich in der Sendung ununterbrochen, am Ende konnten sie sich jedoch über den Titel "Das Promi-Paar 2019" freuen. Nun gibt es für ihre Fans erneut Grund zur Freude: Elena und Mike bekommen ihre eigene TV-Sendung!

Wie der Titel "Just Tattoo Of Us" vermuten lässt, wird sich die Show aber nicht um die Beziehung der Influencer drehen. In einem Video auf RTL erklärt Mike stattdessen: "In dieser Sendung suchen die Personen ein Tattoo für eine ihnen nahestehende Person aus." Und seine Liebste fügt grinsend hinzu: "Egal welches und wo!" Der betreffende Kandidat habe keinerlei Mitspracherecht und bekomme das Ergebnis erst zu sehen, wenn das Motiv bereits auf der Haut verewigt ist.

Elena und Mike werden als Moderatoren durch die sechsteilige Reality-TV-Show führen. Im Original wird "Just Tattoo Of Us" von MTV UK produziert. Ab dem 3. August wird die Show mit Nervenkitzel nun auch in Deutschland ausgestrahlt – und zwar auf TVNow. Werdet ihr reinschauen?

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, September 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, Reality-TV-Stars



