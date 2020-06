Khloé Kardashian (36) plaudert aus dem Nähkästchen! Der Keeping up with the Kardashians-Star ist stolze Mutter von einer zweijährigen Tochter. Das kleine Mädchen namens True (2) stammt aus der Beziehung mit Tristan Thompson (29), die vor über einem Jahr in die Brüche ging. Im Netz versorgt die Single-Mama ihre Fans immer wieder mit süßen Updates von ihrem kleinen Engel. Nun gab sie ihren Followern sogar Tipps für das Töpfchentraining – und schilderte ihre eigenen Erfahrungen.

Auf Instagram sprach Khloé nun darüber, wie sie ihrer Tochter beigebracht hat, aufs Töpfchen zu gehen. "Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg", leitete die Reality-TV-Bekanntheit das Live-Video ein. Trotzdem glaube sie, dass man viel dafür tun kann, damit sich Kinder schnell umgewöhnen. Die Influencerin würde ihrer kleinen Maus deshalb besondere Anreize bieten, auf die Toilette zu gehen: True bekomme zum Beispiel niedliche Aufkleber als Belohnung. Das würde sie motivieren, sich von selbst zu melden, wenn sie mal aufs Töpfchen muss.

Es könnte sein, dass True auch bald wieder von ihrem Papa Töpfchentraining bekommt. Schon seit einigen Wochen halten sich die Gerüchte, dass es zwischen der Kardashian-Schwester und dem Sportler noch längst nicht endgültig vorbei sein soll. Erst kürzlich waren sie Arm in Arm bei einer Party gesichtet worden. Bisher äußerte sich jedoch keiner der beiden dazu.

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Influencerin

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson mit ihrer Mama Khloe Kardashian

Anzeige

MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de