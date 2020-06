Neue Haare, neues Glück? Bei Yeliz Koc (26) lief es in Sachen Liebe in den letzten Jahren nicht wirklich gut. Zwei Dating-Pleiten im TV bei Der Bachelor und Bachelor in Paradise – und mehrere Trennungen und Neu-Versuche mit Exfreund Johannes Haller (32). Yeliz scheint diesen Lebensabschnitt nun endgültig hinter sich lassen zu wollen. Dazu gibt es auch einen neuen Look – die TV-Beauty präsentierte ganz plötzlich eine blonde Mähne.

In einer heißen Instagram-Fotoreihe überraschte Yeliz ihre Follower nun mit einer ganz neuen Haarpracht: Die Reality-Darstellerin hat ihre Haare blond gefärbt. "Wie findet ihr meine neue Frisur? Ich muss mich noch dran gewöhnen", schrieb sie zu den freizügigen Pics, auf denen sie lediglich einen gelben Bikini trägt. In den Hashtags deutet Yeliz dazu an, dass für sie jetzt ein neues Leben beginnt. Ob sie als Blondine mehr Glück mit den Männern haben wird, wird sich noch zeigen.

Ihre Bachelor-Kolleginnen feiern den neuen Look auf jeden Fall ordentlich in den Kommentaren. Janika Jäcke (31), Ela Taş, Nathalia Goncalves Miranda und Lina Kolodochka outen sich als große Fans von Yeliz' neuem Style. Jetzt seid ihr gefragt. Findet ihr, dass Yeliz die Haarfarbe steht? Am Ende des Artikels könnt ihr in einer Umfrage abstimmen.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Ex-Bachelor-Babe Yeliz Koc



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de