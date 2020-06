An sie richteten sich Steve Bings (✝55) letzte Worte. Der Filmproduzent nahm sich in der vergangenen Woche das Leben. Er soll aus dem 27. Stock eines Hochhauses in Los Angeles gesprungen sein. Der Geschäftsmann hinterlässt eine 21-jährige Tochter, Kira Kerkorian, und Sohn Damian (18), der aus der Beziehung mit Schauspielerin Liz Hurley (55) stammt. Wie sich nun herausstellt, soll Steve seinen beiden Kindern jeweils einen Abschiedsbrief hinterlassen haben.

Das behauptet zumindest Moderator Billy Bush laut Mirror. Demnach habe der US-Amerikaner seinen beiden Kindern einige Abschiedsworte gewidmet. Was er seiner Tochter und seinem Sohn geschrieben hat, ist nicht klar. Der Gebäudemanager seines Appartementgebäudes und die Polizei von Los Angeles sollen die Briefe allerdings bereits an Damian und Kira weitergeleitet haben.

Erst vor wenigen Stunden meldete sich Damian auf seinem Instagram-Kanal zu seinem schrecklichen Verlust zu Wort. "Ich möchte mich noch einmal für eure überwältigende Freundlichkeit in den vergangenen Tagen bedanken. Eure Liebe und eure Unterstützung haben mir in dieser schweren Zeit sehr geholfen", schrieb er in seinem Post.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Mischke,Andre Damian Hurley 2018

Instagram / elizabethhurley1 Steve Bing und Liz Hurley

Getty Images Damian Hurley und Liz Hurley in London



