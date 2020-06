Was für ein Relikt aus der Vergangenheit! Jennifer Lopez (50) kann bereits jetzt auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken – nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Sängerin. Kein Wunder also, dass der US-Superstar gerne mal in Erinnerungen schwelgt. Ihren Fans hat die "Wedding Planner"-Darstellerin nun verraten, dass sie aktuell sogar ein ganz besonderes Jubiläum feiert: Ihr erstes Album ist vor 21 Jahren erschienen!

Bis zum 1. Juni 1999 war J.Lo vor allem aufgrund ihrer Filme bekannt. Das änderte sich schlagartig mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums "On the 6", mit dem sie ihre Gesangskarriere startete. Mittlerweile ist die Pop-Ikone aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Mit einem originalen Videoclip von "If You Had My Love", der ersten Songauskopplung, zelebriert die Verlobte von Alex Rodriguez (44) diesen Meilenstein auf Instagram. Dazu schreibt sie: "Ich kann nicht glauben, dass das heute 21 Jahre her ist. Ihr alle besitzt heute, sowie an jedem anderen Tag, meine Liebe."

Ein kleiner Funfact zum Albumtitel: Der Name hat für die "Let's Get Loud"-Interpretin eine tiefere Bedeutung. Er bezieht sich auf die U-Bahn-Linie sechs in New York, mit der die Latina vor ihrem Durchbruch immer zu ihrem Job als Kellnerin pendelte.

Getty Images Jennifer Lopez bei den Sprit Awards in Santa Monica im Februar 2020

Getty Images Jennifer Lopez und ihr Verlobter Alex Rodriguez bei einer Gala in NYC im Mai 2017

Getty Images Jennifer Lopez bei der "The Cell"-Premiere in Century City im August 2000



