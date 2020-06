Wow, ist das wirklich Claudia Obert (58)? Die Society-Lady bewies nicht nur bei Promis unter Palmen und Promi Big Brother, dass sie sich in Szene zu setzen weiß – als Modeunternehmerin ist sie schließlich ein Profi auf diesem Gebiet. Regelmäßig gibt sie ihren zahlreichen Fans auf Social Media einen Einblick in ihr Jetset-Leben. Doch jetzt erstaunt sie ihre Follower mit einem ganz besonderen Post: Claudia zeigt ihren neuen Look und sieht dabei total verändert aus!

Claudia teilte einen neuen Schnappschuss mit ihrer Instagram-Community. Darauf präsentiert sich die 58-Jährige nach einem Beauty-Termin: Nicht nur ihre Haare erstrahlen auf diesem Bild in neuem Glanz, auch ihr Make-up trägt die Society-Lady ganz anders, als es ihre Fans von ihr gewohnt sind. "Wundert euch nicht, dass ich heute ganz anders aussehe – nämlich viel besser", teilte sie ihren Followern mit. Sie habe sich für einen bevorstehenden TV-Dreh hübsch machen lassen.

Für dieses Foto bekam Claudia jede Menge Komplimente auf Social Media. Allerdings sahen einige Fans den Post auch kritisch und verwiesen auf das Zaubermittel "Bildbearbeitung". "Ganz sicher Photoshop!", "Man kann mit Make-up viel erreichen, aber das?!" und auch "Filter regeln das", vermuteten diese User.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Bekanntheit

