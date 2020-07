Hilaria Baldwin (36) und ihr Mann Alec Baldwin (62) zelebrieren ihre Liebe! Im März 2012 hatten sich die Yogalehrerin und der Schauspieler verlobt. Bereits drei Monate später trat das Paar vor den Traualtar. Inzwischen sind die dunkelhaarige Schönheit und der US-Amerikaner nicht nur Eheleute, sondern auch Eltern von vier gemeinsamen Kindern. Ihre Partnerschaft lassen sie im teils stressigen Familienalltag dennoch nicht zu kurz kommen: Seinen Hochzeitstag verbrachte das Paar jetzt in trauter Zweisamkeit!

Seit mittlerweile acht Jahren gehen Hilaria und Alec gemeinsam durchs Leben. Zu diesem besonderen Anlass versuchten die Turteltauben einmal mehr, alle Sorgen und den Alltag hinter sich zu lassen: Wie die neuesten Instagram-Aufnahmen der 36-Jährigen beweisen, feierten der Filmstar und die Beauty ihr Ehe-Jubiläum völlig entspannt an einem menschenleeren Strand. Dort genossen die beiden nicht nur einen atemberaubenden Blick auf das weite Meer, sondern tauschten nach kurzem Abnehmen der Mundschutze einen Kuss aus.

Und auch Alec erinnerte am vergangenen Dienstag via Instagram an den Hochzeitstag mit seiner Gattin: "Heute vor acht Jahren. Der glücklichste Tag meines Lebens", schwärmte der 62-Jährige. Dazu postete er Bilder, die das Brautpaar kurz nach dem Jawort mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht zeigen.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin im Mai 2020

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin im Juni 2020

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin, September 2018



