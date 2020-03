Alec Baldwin (61) stürzte sich nicht sofort in die Beziehung mit Hilaria Baldwin (36). Acht Jahre ist der Schauspieler jetzt mit der Yoga-Lehrerin verheiratet. Die beiden haben mittlerweile vier gemeinsame Kinder. Aber während die Familie schnell wuchs, ließ sich Alec beim Kennenlernen seiner Frau reichlich Zeit. Sechs Wochen lang gab es keinen Kuss für die gebürtige Spanierin. Dabei hatte der Amerikaner sehr klare Vorstellungen für die Zukunft.

In der The Ellen Show, die vertretungsweise von Alec moderiert wurde, plauderte die 36-Jährige jetzt aus, dass ihr Mann sie lange nicht geküsst habe. Obwohl er sich körperlich sehr zurückhaltend zeigte, war sich der heute 61-Jährige trotzdem sofort sicher, dass Hilaria die Richtige für ihn sei. "Er hat mir all diese Dinge gesagt wie 'Ich möchte mein ganzes Leben mit dir verbringen' oder 'Wir werden eine Menge Kinder haben'. Nur um mir dann am Ende des Abends die Hand zu schütteln", verriet sie. Und Alec gestand, dass er einfach nicht den Eindruck erwecken wollte, er sei nur auf Sex aus.

Anscheinend hat die Strategie gewirkt. Mittlerweile haben die beiden drei Söhne und eine Tochter. Alec erzählte, dass er aufgrund seines Alters des Öfteren gefragt werde, ob er verrückt sei, kleine Kinder zu haben. Doch wie die beiden verdeutlichten, sei die Aufgaben der Kindererziehung zwischen ihm und Hilaria gut aufgeteilt. Während er mit den Kindern herumalbere, passe seine Frau auf, dass sie pünktlich ins Bett kommen.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin an ihrem siebten Hochzeitstag

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin in New York, Mai 2019

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kids



