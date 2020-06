Läuten bei Kevin Yanik und Katharina Wagener (25) etwa bald die Hochzeitsglocken? Das Paar lernte sich bei Are You The One? kennen und lieben. Von Anfang an waren sie in der Show unzertrennlich und galten auch unter den Kandidaten als perfektes Pärchen. Nach dem Finale überraschten der Rettungssanitäter und die Blondine ihre Fans mit diesen süßen News: Sie gehen auch nach der Sendung gemeinsam durchs Leben. Jetzt sprechen die Turteltauben sogar übers Heiraten.

In der Instagram-Story des 21-Jährigen machten sie gemeinsam eine kleine Fragerunde mit ihrer Community. Ein Fan wollte wissen, ob die beiden heiraten wollen. "Ja, also ich will auf jeden Fall heiraten", prustete die Kellnerin begeistert los. Kevin und sie wollen sich aber Zeit lassen und alles auf sich zukommen lassen. "Ich wäre davon auch nicht abgeneigt", antwortete der Soester etwas bedachter.

An ihre gemeinsame Zukunft scheinen sie aber dennoch zu denken. Offenbar wollen Kevin und Kathi bald zusammenziehen: "Wir wollen uns ein eigenes Reich schaffen. Wir wollen ausziehen und in die Großstadt", verriet der Hottie. Wohin genau es sie ziehen wird, konnten sie noch nicht sagen. Die Beauty liebäugle mit Köln, während der Fitness-Lover Düsseldorf bevorzugen würde.

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, "Are You The One?"-Kandidat

TVNOW Kathi und Kevin bei "Are You The One?"



