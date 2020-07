Ihr gemeinsamer Weg ist hier erst einmal zu Ende! Kurz nach ihrer Teilnahme an der 14. Staffel von Germany's next Topmodel im Jahr 2019 zogen die Kandidatinnen Sarah Almoril (22) und Cäcilia Zimmer gemeinsam nach Berlin. Die Mädels hatten sich so gut verstanden, dass Sarah von Schlüchtern in die Hauptstadt gekommen war und Cäcilia von Freiburg aus. Doch lange dauerte die gemeinsame WG-Zeit nicht an. Die beiden Models gehen inzwischen wieder räumlich getrennte Wege.

Schon seit Wochen gab es Gerüchte, dass die Blondine und die Brünette keine Mitbewohnerinnen mehr sind. Unter den Instagram-Postings der beiden häuften sich die Nachfragen der Fans. Jetzt klärt Cäcilia auf: "Endlich kann ich darüber sprechen. Es stimmt, ich werde von Berlin wegziehen." Für die Ex-GNTM-Teilnehmerin geht es nun erst einmal zurück nach Freiburg.

Ob die neue Wohnsituation an Unstimmigkeiten zwischen Cäcilia und Sarah liegt? In ihrer Story verrät Cäcilia nur so viel: "Mehr werde ich dazu nicht sagen. Es gibt im Leben auch Dinge, die nicht an die Öffentlichkeit kommen." Auf Sarahs Account hingegen gibt es zu Cäcilias Auszug bislang keine Äußerung. Die Wahl-Berlinerin scheint vorerst in der einst gemeinsamen Residenz wohnen zu bleiben.

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia Zimmer, Model

Instagram / caeciliaofficial Sarah und Cäcilia, ehemalige GNTM-Girls

Instagram / sarahalmoril Model Sarah Almoril



