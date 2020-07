Sing meinen Song geht in die nächste Runde! In diesem Jahr nahmen neben Gastgeber Paddy Kelly (42) die Musiker Lea (27), Ilse DeLange (43), MoTrip (32), Nico Santos (27), Max Giesinger (31) Jan Plewka (49) an dem Tauschkonzert teil und performten gegenseitig die größten Hits voneinander. Für alle Fans, die nicht genug von den emotionalen Performances bekommen können, gibt es jetzt tolle Nachrichten: "Sing meinen Song" geht auch 2021 weiter!

Das gab RTL jetzt bekannt. Im kommenden Frühjahr wird somit die bereits achte "Sing meinen Song"-Staffel über die Bildschirme flimmern. Welche Stars 2021 mit ihren persönlichen Songs und Geschichten auf der Couch in Südafrika Platz nehmen werden, wurde noch nicht verraten – doch sicherlich wird es auch diesmal wieder ein Mix aus Musikern der verschiedenen Genres werden.

Erst am Dienstag fand das Finale der siebten "Sing meinen Song"-Staffel statt. In einer letzten Show versammelten sich Paddy und seine Gäste noch einmal für das Musik-Format und sangen in Duetten zusammen – sehr zur Freude der Fans! "Der Abend heute ist echt noch das Sahnehäubchen. Ich will nicht, dass es aufhört", schrieb beispielsweise ein User auf Twitter. Wie gut, dass die Sendung bald weitergeht.

TVNOW / Markus Hertrich llse DeLange und MoTrip bei "Sing meinen Song"

TVNOW / Boris Breuer Der Cast von "Sing Meinen Song" Staffel sieben

TVNOW / Markus Hertrich Lea bei "Sing meinen Song"



