Michael Patrick Kelly (42) spricht über das schwierigste Kapitel in seinem Leben! Heute Abend lief die letzte Folge der diesjährigen Sing meinen Song-Staffel und im Mittelpunkt des Tauschkonzerts standen am Dienstag Gastgeber Paddy Kelly und seine Lieder. Unter anderem wurde seine Nummer "Et voilà" von Nico Santos (27) neuinterpretiert. In diesem Zusammenhang sprach Paddy in der Show auch über die Hintergründe zu diesem Lied: In dem Song verarbeitete der Sänger eine Phase in seinem Leben, in der er daran gedacht hatte, sein Leben zu beenden.

Er habe mit Anfang 20 eine heftige Krise gehabt, erzählte er im Kreise seiner "Sing meinen Song"-Kollegen, doch zum Glück habe er die Kurve gekriegt. "Ich habe den Song mit jemanden geschrieben, der eine ähnliche Situation hatte, das ist ein Freund von mir, der auf seinen Adern etwas tätowiert hat, als Reminder, es nicht zu tun, wenn man durch diese Phase geht", führte er aus. Sie hätten sich über ihre Storys ausgetauscht und wollten einen Song machen, aus dem man etwas Positives ziehen könne. "Aber weil so tiefgehende Songs oft keinen Platz in der Radiolandschaft finden, war mein Wunsch, dass wir eine flotte Nummer daraus machen", erzählte der 42-Jährige in der Sendung.

Für einen absoluten Gänsehaut-Moment sorgte Ilse DeLange (43) mit ihrer Interpretation von "Holy". "Das war hier in Südafrika einer der heiligsten Momente, den ich hier erlebt habe. Das hat mich tief in meinem Kern getroffen", kommentierte Paddy den Auftritt der Niederländerin.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

TVNOW / Markus Hertrich Nico Santos bei "Sing meinen Song"

TVNOW / Markus Hertrich MoTrip, Michael Patrick Kelly und Ilse DeLange bei "Sing meinen Song"

TVNOW / Markus Hertrich Lea, Jan PLewka, MoTrip, Michael Patrick Kelly, Max Giesinger, Ilse DeLange, Nico Santos



