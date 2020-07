Hat Maren (Eva Mona Rodekirchen, 44) bald kein Dach mehr über dem Kopf? Vor Wochen fiel für Clemens Löhr (52) die letzte Klappe bei GZSZ: Seine Rolle Alexander Cöster starb den Serientod. Seitdem flüchtet sich seine Serien-Partnerin Maren in eine Traumwelt, in der sie Alex lebendig vor sich sieht. Die 44-Jährige bekam für ihre Schauspielleistung von den Fans viel Zuspruch, auch in der nächsten Storyline wird sie ihr Können wieder unter Beweis stellen. Denn Maren steht bald vor einem neuen Problem: Vor dem tragischen Unfall hatte das Paar wochenlang ordentlich Zoff mit der Hausverwaltung. Daraufhin sollte die kleine Familie aus der Wohnung ausziehen – und dieser Tag ist jetzt gekommen.

Achtung, Spoiler!

Während die Familie und Alex' Freunde um den Verstorbenen trauern und versuchen, ihr Trauma zu bewältigen, schaltet sich in der aktuellen Folge plötzlich die Hausverwaltung ein. Wie vor dem Unfall vereinbart, sollen Maren und ihre kleine Tochter Emma die vier Wände am nächsten Tag räumen – trotz des Schicksalsschlags gewährt ihnen der Hausverwalter keinen Aufschub. Leon (Daniel Fehlow, 45) und Nina (Maria Wedig, 36) sehen sich gezwungen zu handeln und wollen helfen.

Die zweifache Mutter Nina lädt Hausverwalter Schneider kurzerhand zu einem Gespräch ein. Nachdem sie ihm ein wenig Honig um den Mund geschmiert hat, platzt es aus ihr heraus. Sie appelliert an seinen Verstand, bittet darum, der Familie Seefeld mehr Zeit zu geben. "Verstehe, deswegen bin ich hier…", lauten seine Worte daraufhin. Ob es die Immobilienmaklerin letztendlich schafft, ihrer Freundin in der Not zu helfen?

Anzeige

TVNOW Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Leon (Daniel Fehlow) bei GZSZ

Anzeige

TVNOW / Bernd Jaworek Daniel Fehlow und Maria Wedig, GZSZ-Darsteller

Anzeige

TVNOW Nina (Maria Wedig) und Leon (Daniel Fehlow) in einer GZSZ-Szene



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de