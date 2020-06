Eingefleischte GZSZ-Fans müssen in diesen Tagen stark sein: Clemens Löhr (52) alias Alex erleidet den Serientod. Im Eifer des Gefechts wird der Kiosk-Besitzer auf die Straße geschubst und von einem Lkw erfasst. Nicht nur die actiongeladenen Szenen sorgten bei den Zuschauern für Gänsehaut: Auch die schauspielerische Leistung von Eva Mona Rodekirchen (44) in ihrer Rolle Maren versetzte das Publikum ins Staunen.

In der aktuellen Folge hat Maren erfahren, dass ihr Ex Alex bei besagtem Unfall ums Leben gekommen ist – der Schock stand ihr ins Gesicht geschrieben. Die Fans sind sich einig: Besser hätte man die emotionalen Momente wohl nicht verkörpern können. "Ich fand es genial gespielt", schreibt ein ergriffener GZSZ-Fan bei Facebook. "Meine Güte, was habe ich Gänsehaut" und "Ich habe so geheult, ich hätte einen Eimer gebrauchen können", lauten zwei weitere Reaktionen.

Die Unfall-Story selbst sorgte am vergangenen Freitag für mächtig Aufsehen unter den GZSZ-Zuschauern. "Mir ist echt für einen kurzen Moment das Herz stehen geblieben", gab eine Userin auf Instagram offen und ehrlich zu.

Anzeige

Ukas,Michael/ActionPress Eva Mona Rodekirchen und Clemens Löhr, GZSZ-Stars

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Alexander (Clemens Löhr)

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Clemens Löhr in einer GZSZ-Szene



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de