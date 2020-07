Wayne Carpendale (43) ist immer für einen kleinen Spaß zu haben – ganz besonders, wenn es um den Umgang mit seinem Sohn Mads geht. Im Netz postet der Schauspieler immer wieder lustige Bilder von sich und seinem Sprössling, die vor allem die Fans des Vater-Sohn-Gespanns erheitern. So stellte der stolze Vater am Maifeiertag zum Beispiel ein Foto ins Netz, das Mads mit einer Sektflasche in der Hand zeigte. Jetzt erlaubt sich der Moderator mal wieder einen seiner Späße.

Auf Instagram präsentiert sich Wayne in einem kurzen Video, lässig in einer Hängematte relaxend. Sein Sohnemann schubst ihn dabei immer wieder an und sorgt damit für den angenehmen Schwung. Zu dem Clip witzelt Wayne: "Könnte ihm bitte jemand Palmenwedel und Massageöl reichen?" Diesen Humor sind seine Follower längst von ihm gewöhnt. Prompt hagelt es ebenso ironische Kommentare wie "Kinderarbeit ist verboten" – "perfekt erzogen", finden andere Fans.

Aufnahmen von Wayne und Mads in den sozialen Medien sind zwar keine Seltenheit, trotzdem verstößt der Familienvater dabei nie gegen seine Prinzipien. Das Gesicht seines Sohnes möchte der Münchner nämlich nicht im Internet zeigen – so ist auf allen Aufnahmen oder Schnappschüssen lediglich Mads' Hinterkopf zu sehen.

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Mads Carpendale im Mai 2020

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn Mads

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Sohn Mads Carpendale



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de