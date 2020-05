Wayne Carpendale (43) macht keinen Hehl daraus, dass er im Netz gern mal witzige Bilder von sich oder seiner Familie teilt. Ob im knappen Bikinihöschen oder ironisch-gelangweilt mit seiner Frau Annemarie (42) – der Moderator ist einfach für jeden Spaß zu haben. Doch für seinen aktuellen Netz-Coup musste dieses Mal sein Sohn Mads herhalten: Wayne zeigt seinen Fans auf witzige Weise, wie er mit seinem Kleinen den Maifeiertag zelebriert!

Via Instagram veröffentlicht der 43-Jährige nun zwei Bilder von sich und seinem Sohnemann, auf denen Carpendale junior eine Sektflasche mit sich herumschleppt. Ziemlich ironisch legt Wayne seinem kleinen Mann in Comic-Sprechblasen einen Spruch in den Mund. "Wenn er schon nicht mit den Jungs und einem Bollerwagen unterwegs sein kann, dann fülle ich ihn halt ab – bevor ich ihm sage, dass ich erst im August wieder in die Kita darf", "sagt" Klein-Mads.

Fans feiern die äußerst witzige Aktion von Wayne und nehmen das Ganze mit einer Menge Humor. "Ihr solltet ein Comic machen", "Die Bilder und das Statement dazu sind herrlich" oder "Cooler Humor, genau mein Ding", kommentieren unter anderem drei begeisterte User. Was sagt ihr zu Waynes Beitrag? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn Mads

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de