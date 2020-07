Costa Cordalis (✝75) bleibt unvergessen. Bereits zu Beginn des vergangenen Jahres hatte der Schlagerstar immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Auch nach einem Aufenthalt im Krankenhaus schien sich der Zustand des Sängers immer weiter zu verschlechtern. Heute vor genau einem Jahr starb der gebürtige Grieche an einem Organversagen. Zum ersten Todestag des Musikers meldete sich jetzt sein Sohn Lucas Cordalis (52) im Netz.

Der Schmerz nach dem Verlust seines Vaters sitzt noch immer tief. Via Instagram teilte Lucas ein Schwarz-Weiß-Porträt des verstorbenen "Anita"-Interpreten. Darauf blickt der Künstler mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera – genau so, wie ihn seine Liebsten wohl in Erinnerung behalten werden. Mit großen Worten hält sich Lucas bei seinem Beitrag allerdings zurück. Der 52-Jährige versieht den Post lediglich mit einem schwarzen Herz-Emoji.

An diesem besonderen Tag sind Lucas, seine Frau Daniela Katzenberger (33) und die restlichen Angehörigen in Gedanken ganz bei Costa. Bereits im Voraus verriet der Mann an der Seite der Katze gegenüber Bild am Sonntag, wie die Familie den Tag verbringen wird: "Ich denke, dass wir zu meiner Mutter fahren, Papas Kerze im Wohnzimmer anzünden, Musik hören und uns an die schönen Momente erinnern [werden]."

Anzeige

ActionPress Costa und Lucas Cordalis im Oktober 2016

Anzeige

Friedrich,Jürgen Costa und Lucas Cordalis 2018 in Spanien

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Lucas und Costa Cordalis bei einem Auftritt im Megapark 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de