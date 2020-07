Dieser Trailer lässt nichts Gutes ahnen! Schon seit Wochen können die Fans von Unter uns verfolgen, wie Serien-Urgestein Rufus (Kai Noll, 55) mit der Erziehung seiner aufmüpfigen Teenie-Tochter Lotta (Laurena Lehrich) hadert. Die 13-Jährige hat nicht nur Probleme in der Schule, sondern macht auch Erfahrungen mit der ersten Liebe und testet jegliche Grenzen aus. Die neuesten Ereignisse innerhalb der RTL-Daily lassen jetzt aber vermuten: Rufus' Sorge um seinen Nachwuchs könnte bald noch viel schlimmer werden. Eine Vorschau für kommenden Freitag zeigt bereits: Lotta wird entführt.

Achtung Spoiler!

Während der Autor fieberhaft versucht, einen neuen Vera-Zeller-Roman zu schreiben, scheint seine Tochter in großer Gefahr zu sein. Ganz in seine neuesten Zeilen vertieft und mit Kopfhörern auf den Ohren überhört der Schillerallee-Bewohner einen besorgten Anruf der Mutter von Lottas bester Freundin Johanna, die ihm auf die Mailbox spricht. Die beiden Mädchen wollten sich heimlich aus dem Staub machen, um ein Konzert zu besuchen – Lotta sei am vereinbarten Treffpunkt aber nie angekommen. Spätestens die folgende Szene schafft dann Klarheit, dass der nichtsahnende Vater allen Grund zur Besorgnis hat: Seine Tochter liegt bewusstlos im Kofferraum eines fahrenden Autos.

Wer der Entführer ist, wird in der kurzen Sequenz des RTL-Clips zwar noch nicht gezeigt – eifrige Zuschauer dürften aber bereits den einen oder anderen Verdächtigen auf dem Schirm haben. Verbirgt sich hinter der Straftat etwa Lottas unbekannte Internetbekanntschaft – oder etwa doch Rufus' Stalkerin Dörte?

"Unter uns"-Darsteller Kai Noll

Rufus (Kai Noll) und Tobias (Patrick Müller) bei "Unter uns"

Kai Noll, "Unter uns"-Star



