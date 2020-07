Matthias Mangiapane (36) spricht über ein für ihn eher ungewöhnliches Sex-Erlebnis. Der Reality-Star wurde vor allem durch seine Teilnahme am Dschungelcamp bekannt – und durch die Sendung "Hot oder Schrott – Die Allestester", in der er mit seinem Ehemann Hubert Fella (52) zu sehen ist. Nun aber sprach er in einem Fernsehinterview explizit über seine erotischen Erfahrungen. Offenbar hat der gebürtige Hesse kein Problem damit, tiefere Einblicke in sein Liebesleben zu gewähren. Dabei berichtete er, wie es für ihn war, mit einer Frau zu schlafen.

"Mein erstes Mal mit einer Frau war ein einmaliges Erlebnis. Es hat mich nicht erfüllt – ganz klar", plauderte Matthias in der dreiteiligen Sex-Dokureihe "So liebt Deutschland" von Sat.1 aus. "Man sagt ja so schön: Wer einmal leckt, der weiß, wie es schmeckt", witzelte der Paradiesvogel. Das sei für ihn eine richtungsweisende Erfahrung gewesen: "Und dann bin ich ziemlich schnell bei der Männerwelt hängengeblieben", fügte der 36-Jährige hinzu. Seiner großen Liebe Hubert gab der "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer am 8. Mai 2018 auf Schloss Engers in Rheinland-Pfalz ganz romantisch das Jawort.

Laut Matthias sollte man dem ersten Mal aber keine zu große Bedeutung zuweisen. Dafür hatte er auch eine Begründung parat: "Ich denke, dass es bei fast allen nicht der tollste Sex oder das tollste Erlebnis war." In seinen Augen würde es helfen, das Thema einfach nicht mit überhöhten Erwartungen anzugehen.

ActionPress Matthias Mangiapane bei der Luxury Movember Night im THE SPA Frankfurter Hof in Frankfurt am Main a

ActionPress Matthias Mangiapane bei der Auszeichnung der Goldenen Sonne

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, TV-Star

