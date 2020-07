Bahnt sich da etwa die erste große Liebe an? Kronprinzessin Leonor von Spanien ist schon 14 Jahre alt. Die Schülerin, die einmal den spanischen Thron besteigen wird, übernimmt bereits erste royale Aufgaben, hält zum Beispiel öffentliche Reden oder begrüßt Staatsgäste. Doch die Blondine ist natürlich nicht nur bei Staatsbanketten anwesend – sie ist schließlich auch ein Teenie und sammelt neue Erfahrungen. So soll sie auch zum ersten Mal Herzklopfen bei einem ganz bestimmten Jungen bekommen haben!

Das will die argentinische Zeitung Caras jetzt aus dem Schulkreis der 14-Jährigen erfahren haben. Das süße Geheimnis: Leonor hat sich angeblich in einen Klassenkameraden verknallt – die beiden gehen gemeinsam auf die Santa Maria de los Rosales-Privatschule. Der Junge soll aus reichem und gutem Elternhaus stammen – dennoch sollen Leonors Eltern von der Turtelei nicht viel zu halten. Wie das Magazin von Bekannten wissen will, hätten Königin Letizia (47) und König Felipe (52) Bedenken, Leonor könnte womöglich negativ beeinflusst werden.

Vor allem Letizia soll stets darauf bedacht sein, dass ihre beiden Töchter Leonor und Sofía (13) diszipliniert und adrett in der Öffentlichkeit auftreten. In ihrer Erziehung soll sie daher streng mit ihren Kids umgehen, wie einige spanische Medien berichten.

Getty Images Prinzessin Leonor von Spanien im Februar 2020

Getty Images Prinzessin Leonor, König Felipe VI, Königin Letizia und Prinzessin Sofia von Spanien

Getty Images Prinzessin Leonor, König Felipe VI., Königin Letizia und Prinzessin Sofía



