Welches Geheimnis steckt nur hinter dieser tollen Figur? Ruth Moschner gehört zu den bekanntesten Moderatorinnen in Deutschland. Doch neben ihrer Tätigkeit als "Fernsehtussi", wie sie sich selbst bezeichnet, ist die 44-Jährige auch noch eine erfolgreiche Autorin. In ihrem Buch "Total Detox" gibt sie unter anderem Tipps für eine gesunde Ernährung und verrät einige ihrer Lieblingsrezepte. Mit Promiflash sprach sie darüber, wie sie sich sonst noch fit hält!

Zunächst stellte Ruth (44) klar: "Es ist jetzt nicht so, dass ich mich 24/7 megagesund ernähre." Anstatt eine strenge Diät einzuhalten, setze sie lieber auf eine ausgewogene Ernährung, bei der man sich auch mal die eine oder andere Nascherei gönnen kann. Ansonsten sieht ihr Fitnessplan ganz einfach aus, wie sie im Promiflash-Interview betonte: "Ich mache natürlich auch ein bisschen Sport, bin viel draußen." Viel Zeit im Freien kann die TV-Bekanntheit jedem auch nur wärmstens empfehlen, um sich selbst etwas Gutes zu tun: "Vitamin D tanken, an die frische Luft gehen, mit Freunden unterwegs sein – ist gut für die Seele, ist gut für den Körper."

Im Zuge ihres neuen Projekts "Gute Route: Mit Facebook Deutschland neu entdecken und regional Gutes tun", bei dem sie als erstes eine Alpaka-Farm in Castrop-Rauxel besuchte, äußerte Ruth noch einen Geheimtipp zur Entschleunigung. Damit stehe einem gesunden Geist nichts mehr im Wege: "So ein Alpaka [passt] perfekt ins Detox-Programm, weil das einen so herunterholt."

Instagram/ruthmoschner Ruth Moschner, Juni 2020

