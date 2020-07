Na, wer räkelt sich denn hier so sexy auf dem Bett? Habt ihr eine Idee? Diese Dame hat einen ziemlich bekannten Vater, der seit Jahrzehnten eine feste Größe im Musikbusiness ist. Ein paar Tipps: Er ist Ire und brachte mit seinen stechend blauen Augen die Frauenherzen regelrecht zum Schmelzen. Als Mitglied der Boyband Boyzone sorgte er für ausverkaufte Konzerthallen. Habt ihr erraten, wer sich hier so lasziv in Dessous vor der Kamera zeigt?

Es ist niemand Geringeres als Missy Keating (19), die Tochter von Sänger Ronan Keating (43). Auf ihrem Instagram-Kanal lud die Schönheit nun eine Fotocollage von sich hoch, die sie in verführerischer pinker Unterwäsche beim Posieren in den eigenen vier Wänden zeigt. Ihre schlanke Silhouette ist definitiv einen Hingucker wert und dürfte ihre männlichen Follower in Wallungen bringen. Bei diesen Bildern wird klar: Die junge Lady ist erwachsen geworden und genießt es, mit ihren Reizen zu spielen.

Aktuell probiert sich Missy gleich in mehreren Berufen aus: Als Model, als Schauspielerin und – ganz wir ihr Vater – auch als Musikerin. Im vergangenen Jahr trat sie sogar gemeinsam mit ihrer Freundin Georgia Gaffney als GGMK bei der Gesangsshow "The Voice UK" an. Der Erfolg blieb aber aus, denn die Mädels mussten eine Schlappe einstecken: Keiner der Coaches wollte sie in sein Team aufnehmen.

Instagram / missyykeating Missy Keating, Tochter von Ronan Keating

Instagram / missyykeating Missy Keating, Model

Getty Images Ronan Keating mit Tochter Ali, Gattin Storm und Tochter Missy (v.l.) 2017 in London



