Jan Sokolowsky treibt es ganz schön bunt! Bekannt wurde der Influencer 2017 durch seine Teilnahme an der allerersten Staffel von Love Island. Schon damals stach er wegen seines volltätowierten Körpers ganz schön hervor. An seinem Drang zur Extravaganz hat sich auch bis heute nichts geändert: Während er seine Fans Anfang des Jahres noch mit einem auffälligen Gesichtstattoo überrascht hatte, macht er nun mit einer neuen Frisur von sich reden: Jan legte kurzerhand eine Typveränderung beim Friseur hin!

Na, bei diesem neuen Look muss man schon zweimal hinschauen! Während sich der Reality-TV-Darsteller in dem Flirt-Format noch mit kurzen Haaren gezeigt hatte, ließ er seine Mähne in den vergangenen Monaten ordentlich wuchern: Mittlerweile trägt Jan eine richtige Lockenpracht. Doch das ist nicht das einzige, was er mit seinem neuesten Instagram-Posting deutlich macht: Seine wilde Frisur erstrahlt in einem quietsch-pinken Farbton. "Ich liebe es. Mein Körper, meine Regeln", schrieb er zu dem Schnappschuss.

Während Jan Feuer und Flamme für seine neue Frise ist, wissen seine Fans noch nicht so recht, was sie von dem Haar-Experiment halten sollen. "Yeeeess! Feier ich richtig" oder "Das Pink steht dir sehr gut", lauten zwei begeisterte Kommentare. Andere Follower geben sich jedoch eher kritisch: "Sorry, aber ich find's nicht so toll" oder "Ich finde, vorher sah es besser aus", urteilten sie unter dem Beitrag.

Promiflash Jan Sokolowsky im Promiflash-Interview, Januar 2020

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, Reality-TV-Star

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky im Juli 2020



