Fast vier Jahre ist es her, dass Jan Sokolowsky bei Love Island nach der großen Liebe suchte. Damals gewann der tätowierte Freigeist die Datingshow zusammen mit Elena Miras (28) – danach wurde aus den beiden aber kein festes Paar. Auch bei Adam sucht Eva ein Jahr später war nicht die Richtige dabei. Seit der Kölner in der Öffentlichkeit steht, hat er seinen rund 78.000 Followern seitdem keine Partnerin an seiner Seite vorgestellt. Mit Promiflash hat Jan nun über seinen aktuellen Status in Sachen Liebe und Partnerschaft gesprochen!

Auch wenn der Reality-TV-Star in der Vergangenheit seinen Fans keine Freundin präsentiert hat, heißt das nicht, dass sein Liebesleben still steht: "Da tut sich immer einiges. Ich bin ein liebevoller Mensch und wenn ich ein Date habe, versuche ich stets mein Gegenüber für das zu lieben, was es ist, und wenn die Stimmung passt, dann 'mache' ich auch gerne Liebe. Ich habe aber gerade keine Partnerin, mit der ich mein Leben bestreite und die ich meine Freundin nenne", verriet er im Gespräch mit Promiflash. So richtig sucht Jan auch gar nicht danach. Der Lebenskünstler sei gerade einfach vollauf zufrieden.

Auch wenn Jan aktuell offenbar nicht unbedingt der Sinn nach einer festen Partnerin steht, ist er sich doch sicher, dass ihm das irgendwann mal guttun wird. Das solle aber definitiv nicht auf Krampf entstehen. Seine vergangenen Dates seien zwar alle sehr schön gewesen, seine Mrs. Right habe der "Love Island"-Star aber noch nicht getroffen. "Es waren viele gute Dates dabei. Ich hatte ganz viel tolle Austausche. Ich war vielleicht zweimal ganz leicht ein bisschen verliebt, aber das war dann nicht die Liebe des Lebens", schloss der 31-Jährige ab.

Anzeige

Privat Jan Sokolowsky, Reality-TV-Star

Anzeige

Privat Jan Sokolowsky, TV-Bekanntheit

Anzeige

MG RTL D Jan Sokolowsky bei "Adam sucht Eva"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de