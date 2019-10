Jan Sokolowsky hat wohl keinen Bock mehr auf Social Media! Der Lockenkopf wurde vor zwei Jahren durch seine Teilnahme an Love Island bekannt. Es folgten unter anderem Rollen in Nachtschwestern oder ein Nackedei-Ausflug bei Adam sucht Eva. Seine Fan-Base wuchs – die Supporter hielt der Tattoo-Fan stets mit Postings auf seinem Instagram-Account auf dem Laufenden. Doch damit ist jetzt wohl erst mal Schluss!

Denn Jan hat alle seine Bilder auf Instagram offline genommen! Wo man vorher zahlreiche Selfies des überzeugten Veganers bewundern konnte, findet sich nun noch lediglich ein Bild: ein Schnappschuss von seinem Balkon aus, auf dem man Vögel am Himmel sieht. Ob der Hottie wohl genug von Netz-Trollen und Co. gehabt hat? Auf Promiflash-Nachfrage wollte er sich zu diesem Thema nicht äußern – vielleicht spricht ihm das Songzitat auf dem verbleibenden Schnappschuss ja aus der Seele. "Wir werden uns über die Liebe erheben und über Hass. Durch diesen eisernen Himmel, das wird schnell zu unserem Verstand. Über die Angst in die Freiheit. In die Freiheit!"

Jan wird wohl auch in Zukunft nicht vorhaben, seinen Kanal wiederzubeleben. In seiner Insta-Beschreibung steht deutlich: "11.10.2019 R.I.P. Instagram Account". Doch nicht nur die Einstellung des Reality-TV-Stars zu seiner Netz-Nutzung hat sich in der vergangenen Zeit verändert: Er hat diese wohl nur seinem neuen Lebenskonzept, dem Minimalismus, angepasst.

Promiflash Jan Sokolowsky, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jan_soko Jan Sokolowskys verbliebenes Instagram-Bild

Anzeige

Instagram / jan_soko Reality-TV-Star Jan Sokolowsky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de