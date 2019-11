Jan Sokolowsky lässt anscheinend nichts anbrennen! Nachdem er in der ersten Staffel bei Love Island seine große Liebe suchte, die aber nicht in Elena Miras (27) fand, nahm er ein Jahr später an der Nackedei-Datingshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies teil, um seine Mrs. Right zu finden. Doch auch hier traf er nicht auf seine Traumfrau und verließ freiwillig die Sendung. Seitdem genießt er sein Leben als Single. Zärtlichkeiten holt sich der 30-Jährige trotzdem ab – und stieg sogar schon mit einer Promijägerin in die Kiste!

Im Interview mit Promiflash plauderte der Schauspieler aus dem Bett-Nähkästchen. Dabei gab er preis, dass er sich mit einer Frau gedatet hat, die darauf stand, mit prominenten Männern ein Schäferstündchen zu halten. Während eines Rendezvous habe die Dame erklärt, dass sie ihn gezielt angeschrieben hatte, da sie den Schwestern – Volle Dosis Liebe-Darsteller im TV sah und er in ihr Beuteschema passte – und auch, welche anderen Stars sie bereits ganz nah an sich herangelassen hatte. Sie sollte sogar Erfolg bei dem gelernten Medienkaufmann haben. "Fand ich aber ehrlich gesagt ein bisschen unattraktiv im Nachhinein – und mit ihr hatte ich dann auch nicht noch mal was!", lachte er über sein kleines Abenteuer.

Trotz seiner Prominenz hat der Tattooliebhaber bisher noch keine Erfahrungen mit weiblichen Geschöpfen gesammelt, die versucht hätten, sich durch eine gemeinsame Liaison mit ihm ein wenig Bekanntheit abzustauben. Zumindest habe er es nicht bewusst mitbekommen. "Selbst, wenn da eine irgendwas abgreifen wollen würde, funktioniert's halt nicht, weil ich die nicht veröffentliche, die Frauen", schilderte er Promiflash.

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky in Malaysia

Instagram / jan_soko Ex-Love-Island-Kandidat Jan Sokolowsky

ActionPress Jan Sokolowsky bei "Ninja Warrior Germany"

