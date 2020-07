Bei der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin Angelina Pannek (28) hat sich im Moment so einiges verändert: Sie und ihr Ehemann Sebastian (33) sind seit ein paar Wochen stolze Eltern eines Sohnes. Nachdem sie zuvor offen über die Schwangerschaft geredet und süße Babybauchbilder gepostet hatten, haben sie nun entschieden, ihr Kind nicht im Netz zu zeigen – der Fokus solle auf den frischgebackenen Eltern bleiben. Deshalb präsentierte Angelina jetzt ein neues Bild von sich – mit einem ungewohnt kurzen Haarschnitt.

"Ich war heute mal beim Friseur und habe mich ein bisschen auffrischen lassen", erzählte die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story – dabei fiel auf, dass ihre Mähne jetzt kürzer und weniger voluminös ist als sonst. "Hier ist der Rest meiner Extensions", fuhr die Beauty fort, während sie eine lange Strähne in die Kamera hielt. Sie habe keine Zeit mehr gehabt, um sich die Haarverlängerungen wieder einarbeiten zu lassen.

Ihrem Ehemann Basti scheint die neue Haarpracht zu gefallen: "Lass es doch einfach so. Das sieht doch gut aus", rief er ins Video rein. Doch Angelinas Begeisterung hält sich scheinbar eher in Grenzen: "Nee, das bin ich irgendwie nicht so richtig", erklärte sie. Ihre eigenen Haare hätten nicht die gewünschte Länge, um sich mit ihnen zufriedenzugeben.

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Pannek im April 2020

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Juni 2020

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Angelina Pannek im Februar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de