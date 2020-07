Sind diese Gerüchte etwa wahr? Die eigentlich so beliebte US-Talkshow-Gastgeberin Ellen DeGeneres (62) machte zuletzt vor allem negative Schlagzeilen – der Grund: Ellen habe unter anderem ihre Mitarbeiter schlecht behandelt und sei gar nicht so nett, wie sie im Fernsehen vorgebe. Daraufhin spekulierten mehrere Insider, dass ihre Sendung "The Ellen DeGeneres Show" nach angeblich sinkenden Einschaltquoten abgesetzt würde. Jetzt äußerten sich die verantwortlichen TV-Produzenten zu den Gerüchten!

Gegenüber New York Post nahm die zuständige Produktionsfirma aus Los Angeles Stellung. "Telepictures kann bestätigen, dass dies nicht wahr ist", erklärte ein Vertreter in einem Statement. Somit dürfen sich die Fans in Zukunft auf weitere Folgen von Ellens Talkshow freuen, die seit 2003 im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wird.

Der Shitstorm und die Gerüchte um Ellens Verhalten gehen offenbar trotzdem nicht spurlos an der 62-Jährigen vorbei. "Ellen ist am Ende ihrer Kräfte", stellte ein Insider kürzlich gegenüber Dlisted klar. Sie habe nicht damit gerechnet, dass die Hass-Kommentare im Internet ein solches Ausmaß annehmen würden.

Getty Images Ellen DeGeneres, TV-Host

Getty Images Ellen DeGeneres bei den People's Choice Awards 2017

Getty Images Ellen DeGeneres, TV-Host



