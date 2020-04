Ellen DeGeneres (62) gehört zu den erfolgreichsten amerikanischen Talkshow-Hosts, ihre Sendung verfolgen nicht nur Millionen von Zuschauern auf dem Fernseher, sondern normalerweise auch ein großes Publikum im TV-Studio. Aufgrund der aktuellen Lage dreht die Moderatorin seit Anfang April allerdings ohne ihre Fans in den eigenen vier Wänden. Jetzt werden pikante Details über den Umgang mit ihrer Bühnen-Crew bekannt: Die Mitarbeiter sollen nicht gewusst haben, wie es um ihr Gehalt stände.

Nachdem die Show einige Tage aussetzen musste, offenbarten mehrere Insider gegenüber Variety, dass den rund 30 Betroffenen lange nicht mitgeteilt worden wäre, ob sie weiterhin bezahlt würden. Mittlerweile seien sie allerdings informiert worden, dass sie ein reduziertes Gehalt bekämen. Außerdem wären die Angestellten wütend gewesen: Die Produktion soll nämlich zuletzt eine externe Firma angeheuert haben, um Ellen bei den Aufzeichnungen zu Hause zu helfen. Ein Pressesprecher des verantwortlichen Konzerns setzte sich zur Wehr und teilte mit: "Unsere ausführenden Produzenten und Telepictures sind bestrebt, sich um unsere Mitarbeiter und die Crew zu kümmern. Sie haben in erster Linie Entscheidungen unter ihrer Berücksichtigung getroffen." Er fügte außerdem hinzu, dass es keine Entlassungen gegeben hätte.

Ellen sorgte bereits vor einigen Wochen für Aufruhr. In The Ellen DeGeneres Show scherzte sie über die häusliche Isolation in ihrer Luxus-Villa: "Das ist, als wäre man im Knast." Für diese Aussage musste sie sehr viele kritische Kommentare ihrer Fans einstecken.

Getty Images Ellen DeGeneres, 2020

Getty Images Ellen DeGeneres, 2020

Instagram / theellenshow Ellen DeGeneres im April 2020



