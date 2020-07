So startet man im Hause Klum-Kaulitz also in den Tag! Seit ihrem Pärchen-Outing im Frühjahr 2018 sind Heidi (47) und ihr Tom (30) quasi unzertrennlich. Ob auf dem roten Teppich oder Social Media – die beiden zeigten sich stets mega-verliebt. In den vergangenen Wochen mussten die Fans aber auf gemeinsame Bilder verzichten. Jetzt teilte die Modelmama aber wieder einen Schnappschuss mit ihrem Mann. Zwar waren ihre Gesichter darauf nicht zu sehen, dafür aber ein süßes Detail.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Germany's next Topmodel-Chefin ein Foto, das sie und ihren Göttergatten anscheinend am Frühstückstisch zeigt. Zumindest stoßen die zwei mit Partner-Tassen an – mit einem personalisierten Schriftzug. Auf der der TV-Moderatorin steht "Guten Morgen Heidi", auf der des Tokio Hotel-Rockers "Guten Morgen Tom". Den Beitrag versah die 47-Jährige lediglich mit einem Herz-Emoji.

Damit ist wohl klar: Die beiden schweben noch immer auf Wolke sieben. Trotzdem liegt ihr letztes gemeinsames Knutsch-Pic schon ein ganzes Weilchen zurück. Mitte Mai veröffentlichte die Wahlamerikanerin eine Fotoreihe von einem romantischen Wochenende, Lippenbekenntnisse inklusive.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de