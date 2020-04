Schon Ende Februar meldete sich Lady Gaga (34) mit einer neuen Single, einem Musikvideo und einem verrückten, rosa Look zurück. Der Titel "Stupid Love" stürmte sofort die Charts und steigerte die Vorfreude auf das nächste Album bei vielen Fans. Jetzt veröffentlichte Lady Gaga die Track-Liste ihrer neuen Platte und die sorgt für ordentlich Wirbel – denn unter anderem werden Ariana Grande (26) und Elton John (73) ebenfalls zu hören sein!

Mit diesem Post auf Instagram erfreute Gaga vor Kurzem ihre riesige Fangemeinde, denn sie präsentiert eine Liste von insgesamt 16 Liedern, die auf ihrem sechsten Studioalbum "Chromatica" einen Platz gefunden haben. Dabei sind die Fans besonders auf die Zusammenarbeit mit anderen Musikern gespannt. Für den Song "Rain On Me" stand der Popstar nämlich mit Chartstürmerin Ariana Grande im Tonstudio. Außerdem bekam sie Unterstützung von Elton John, der bei "Sine From Above" mitwirkte. Auch "Sour Candy" ist eine Kollaboration – und zwar mit der koreanischen Girl-Group Blackpink.

Trotzdem müssen sich die "Little Monsters", wie Lady Gaga ihre Fans taufte, noch etwas gedulden, denn die Sängerin verkündete bereits auf Instagram: "Ich habe die unglaublich schwere Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von ’Chromatica’ zu verschieben. Ich werde bald einen neuen Termin für 2020 bekannt geben."

Getty Images Ariana Grande bei den Grammy Awards, 2020

Getty Images Elton John, 2020

Getty Images Lady Gaga bei der Vanity Fair Oscar Party 2019



