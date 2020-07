Seit 2015 ist Valentina Pahde (25) Teil des GZSZ-Casts! Von montags bis freitags ist sie als Unternehmerin Sunny Richter in der beliebten Serie zu sehen. Sie und ihre Rolle haben tatsächlich auch einiges gemeinsam – vor allem die Affinität für Fashion und Beauty. Aber bevor es für die Schauspielerin vor die Kamera geht, bekommt sie trotzdem noch ein Styling von professionellen Visagisten. Und wie lange das dauert, hat Valentina jetzt verraten.

Das wollte nämlich einer ihrer Follower während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story wissen. "Normalerweise habe ich bei GZSZ eine Stunde Maske, aber wir sind immer viel, viel schneller fertig", erklärte sie. Und um zu sehen, wie ihr Look und natürlich auch ihr Schauspiel im TV rüberkommen, schaltet die 25-Jährige auch oft selbst bei GZSZ ein. "Ich will ja auch wissen, was meine Kollegen so spielen", betonte sie.

Momentan sitzt Valentina aber nicht bei GZSZ in der Maske! Die gebürtige Münchnerin dreht nämlich für ihre eigene Serie Sunny – Wer bist Du wirklich?. Ihre Rolle wolle sich während des Besuchs einer Fotografie-Masterclass über ihre Träume und Ziele klar werden und durchlebe dabei dramatische Momente, teaserten die Macher an.

Anzeige

TVNOW/Rolf Baummgartner Philip (Jörn Schlönvoigt), Sunny (Valentina Pahde) und Tuner (Thomas Drechsel)

Anzeige

TVNOW Valentina Pahde als Sunny bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de